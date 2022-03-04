الرئيس ميقاتي تناول موضوع الأمن الغذائي داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا ومقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية

Lebanon 24