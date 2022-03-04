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وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تلحق أضرارا كبيرة بإمدادات المياه وأنظمة الطاقة لخلق كارثة إنسانية في دونباس
Lebanon 24
04-03-2022
|
10:27
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