لبنان

بالاسماء وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ممولين لـ"حزب الله"... من شملت؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 10:37
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ممولي "حزب الله" في غينيا.
 
 
وقالت الوزارة إنّها تواصل كشف رجال الأعمال الممولين لأنشطة "حزب الله" "المزعزعة للاستقرار"، بحسب ما وصفتها.
 
 
وأفادت "الحدث" أنّ العقوبات طالت رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر لدعمهما "حزب الله".
 

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