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مسؤول في البنتاغون: أوكرانيا لا تزال تحتفظ بمعظم قواتها الجوية ودفاعاتها رغم تعرضها لبعض الخسائر

Lebanon 24
04-03-2022 | 10:41
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