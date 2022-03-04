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مجلس الوزراء أقر صرف مبلغ مليار و 200 مليون ليرة للهيئة العليا للإغاثة لتتمكن من تأمين عودة اللبنانيين من بولندا (الجديد)

Lebanon 24
04-03-2022 | 11:29
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