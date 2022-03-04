وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي: الرئيس عون قال إن هناك طرق أبسط من تلك التي طرحها وزير الداخلية في دراسته حول الميغاسنتر وهذا هو سبب تشكيل اللجنة الوزارية

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