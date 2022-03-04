وزير الاقتصاد امين سلام بعيد جلسة مجلس الوزراء: طلبنا ان يتم الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الامن الغذائي وسنبدأ باجتماعات مكثفة ابتداء من الاسبوع المقبل وسنتخذ القرارت التي تخدم المصلحة العامة

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