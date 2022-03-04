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الحلبي: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لغاية تاريخ 31 أيار 2023
Lebanon 24
04-03-2022
|
11:57
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