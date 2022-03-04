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بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات بالسجن على من يتعمد نشر معلومات "زائفة" عن القوات المسلحة الروسية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:48
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