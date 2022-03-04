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البيت الأبيض: قريبون من عقد اتفاق مع إيران ولكنه يحتاج إلى مزيد من العمل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:52
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