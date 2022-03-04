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الدفاع الأوكرانية: أوقعنا 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح وأسقطنا 70 طائرة ومروحية ودمرنا 25 دبابة و1471 آلية

Lebanon 24
04-03-2022 | 17:17
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