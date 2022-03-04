أخبار عاجلة

مجلس الأمن يعقد جلسة الإثنين المقبل لبحث ملف المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2022 | 18:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة مساء غد الاثنين لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا
lebanon 24
05/03/2022 06:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا بعد لقائها الرئيس عون: مجلس الأمن سيعقد في آذار المقبل جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية
lebanon 24
05/03/2022 06:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث آخر تطورات السودان في هذا الموعد
lebanon 24
05/03/2022 06:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بدعوى من بريطانيا لبحث وضع محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/03/2022 06:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:36 | 2022-03-04
19:01 | 2022-03-04
18:59 | 2022-03-04
18:49 | 2022-03-04
18:48 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website