حزب الله: امتدت يد الإرهاب التكفيري مجدداً إلى أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية موقعة عشرات الشهداء والجرحى بين المؤمنين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة

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