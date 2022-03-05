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حزب الله: امتدت يد الإرهاب التكفيري مجدداً إلى أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية موقعة عشرات الشهداء والجرحى بين المؤمنين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة

Lebanon 24
05-03-2022 | 00:31
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