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روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية

Lebanon 24
05-03-2022 | 01:35
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