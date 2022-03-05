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مستشار رئيس الوزراء البولندي: 106 آلاف لاجئ أوكراني دخلوا بلادنا خلال 24 ساعة الماضية وهو أعلى عدد منذ 10 أيام

Lebanon 24
05-03-2022 | 03:39
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