أخبار عاجلة

لافروف: الجانب الأوكراني يبحث عن ذرائع لتأخير المفاوضات ومصرون على نزع السلاح الأوكراني والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن أراضينا

Lebanon 24
05-03-2022 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الأوكراني: موقف الرئيس زيلنسكي من المفاوضات حاسم في عدم تقديم تنازلات تقوض وحدة أراضينا (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2022 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نوفوستي: وفدا التفاوض الروسي والأوكراني عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة من المفاوضات (الجزيرة)
lebanon 24
06/03/2022 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: وفدنا في بيلاروسيا طالب موسكو بالانسحاب الكامل بما في ذلك من شبه جزيرة القرم والدونباس
lebanon 24
06/03/2022 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد التفاوض الأوكراني: طالبنا روسيا بالانسحاب من كل أراضينا بما في ذلك القرم ودونباس
lebanon 24
06/03/2022 01:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:54 | 2022-03-05
16:53 | 2022-03-05
16:52 | 2022-03-05
16:51 | 2022-03-05
16:45 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website