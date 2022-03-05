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وزارة الدفاع الروسية: تفجير استهدف مبنى سكنيا في ماريوبول واحتمال وجود نحو 200 شخص تحت الأنقاض

Lebanon 24
05-03-2022 | 06:50
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