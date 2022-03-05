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خبير عسكري في الجيش يقوم بالكشف على قنبلة دخانية قديمة العهد عثر عليها في محلة بعل الدروايش في منطقة باب التبانة - طرابلس.

Lebanon 24
05-03-2022 | 08:57
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