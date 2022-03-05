أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني يطلب في اتصال مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الحصول على طائرات مقاتلة

Lebanon 24
05-03-2022 | 11:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني يطلب في اتصال مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الحصول على طائرات مقاتلة
lebanon 24
06/03/2022 01:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أوكرانيا يطلب في اتصال مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي الحصول على طائرات
lebanon 24
06/03/2022 01:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يجري اتصالا بالفيديو مع الرئيس الأوكراني السبت
lebanon 24
06/03/2022 01:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة CNN: أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين تلقوا دعوة للاجتماع مع الرئيس الأوكراني عبر الفيديو صباح السبت
lebanon 24
06/03/2022 01:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:54 | 2022-03-05
16:53 | 2022-03-05
16:52 | 2022-03-05
16:51 | 2022-03-05
16:45 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website