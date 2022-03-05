أخبار عاجلة

وزير خارجية أوكرانيا: إذا لم يتم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا فلن تقام في أي مكان

Lebanon 24
05-03-2022 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: فرض منطقة حظر طيران بأوكرانيا قد يؤدي إلى توسيع الصراع في أوروبا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/03/2022 08:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيرش يؤكد لوزير خارجية أوكرانيا التزام الأمم المتحدة بزيادة العمليات الإنسانية
lebanon 24
06/03/2022 08:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: اتفقت مع أمين عام الأمم المتحدة على وقف روسيا لإطلاق النار فورا
lebanon 24
06/03/2022 08:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: ناقشت مع نظيري الأميركي إرسال أسلحة إضافية لأوكرانيا
lebanon 24
06/03/2022 08:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:42 | 2022-03-06
01:41 | 2022-03-06
01:25 | 2022-03-06
01:20 | 2022-03-06
01:10 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website