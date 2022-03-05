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سي إن إن عن مصادر: محادثات أمريكية أوروبية تبحث تزويد أوكرانيا بمقاتلات من شرق أوروبا

Lebanon 24
05-03-2022 | 15:26
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