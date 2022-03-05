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وزير الخارجية الإيطالي: يجب أن نتحرك بسرعة لوقف الآثار الاقتصادية للحرب ولحماية العائلات والشركات الإيطالية

Lebanon 24
05-03-2022 | 15:56
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