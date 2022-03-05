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الاتحاد الأوروبي: نستبعد إحياء "صيغة نورماندي" الرباعية التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا
Lebanon 24
05-03-2022
|
16:42
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