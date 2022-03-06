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المصرف المركزي الروسي: بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" ستبقى تعمل بفضل نظام الحوالات البديل
Lebanon 24
06-03-2022
|
01:41
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