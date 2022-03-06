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وزير الخارجية الأميركي: دعونا الرعايا الأميركيين لمغادرة روسيا لكننا سنبقي على التواصل الدبلوماسي (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2022 | 05:11
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