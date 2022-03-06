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وزير الخارجية الأوكراني: لا نجبر أحدا على المشاركة في الحرب معنا ولدينا متطوعون أجانب كثيرون (الجزيرة)

Lebanon 24
06-03-2022 | 06:37
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