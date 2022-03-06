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ليتوانيا: دول البلطيق تتوجه بنداء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
06-03-2022 | 10:22
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