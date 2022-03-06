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وزير الإتصالات جوني القرم : منذ وصولي إلى الوزارة قلت أنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف ولكن الاحتكار خلق السوق السوداء (الجديد)

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:44
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