أخبار عاجلة

مسؤول أوكراني: قصف روسي مكثف لمدن وسط وشمال وجنوب البلاد

Lebanon 24
06-03-2022 | 18:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا: الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ما سيؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين شرق البلاد
lebanon 24
07/03/2022 10:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل خروج المدنيين من بعض مناطق الصراع في أوكرانيا بعد هدنة روسية
lebanon 24
07/03/2022 10:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إنترفاكس: الجيش الروسي يعلن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية اليوم في العديد من المدن الأوكرانية
lebanon 24
07/03/2022 10:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يتّهم روسيا بالتخطيط للقتل العمد في قصف المدن الأوكرانية
lebanon 24
07/03/2022 10:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:46 | 2022-03-07
03:45 | 2022-03-07
03:45 | 2022-03-07
03:43 | 2022-03-07
03:41 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website