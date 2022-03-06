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بلينكن يمنح الناتو الضوء الأخضر لإرسال المقاتلات إلى أوكرانية (فوكس نيوز)

Lebanon 24
06-03-2022 | 18:54
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