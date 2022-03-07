أخبار عاجلة

عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـmtv: الطوابير ستزداد اليوم ولا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البراكس يتحدّث عن الدولار وينبّه من عودة الطوابير أمام المحطات... هذا ما قاله
lebanon 24
07/03/2022 10:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لنقابة أصحاب المحطات حول إصدار جدول اسعار مرتين في اليوم... ماذا قالت؟
lebanon 24
07/03/2022 10:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط حرب أوكرانيا.. كم بلغ سعر برميل النفط اليوم؟
lebanon 24
07/03/2022 10:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البراكس يكشف كم سيزداد سعر صفيحة البنزين.. ماذا قال؟
lebanon 24
07/03/2022 10:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:54 | 2022-03-07
03:46 | 2022-03-07
03:45 | 2022-03-07
03:45 | 2022-03-07
03:43 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website