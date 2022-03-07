وزير الطاقة من مبنى الشركات المستوردة للنفط: أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي إلى 15 يوماً على الأقل ولا داعي للهلع، وللتأكد أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين

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