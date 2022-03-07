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بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزراء المالية والداخلية والخارجية لدرس واقرار مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في موازنة 2022 لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين
Lebanon 24
07-03-2022
|
04:27
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