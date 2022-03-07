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زياد شبيب لـ"الجديد": لدي قناعة شبه تامة بأن ما حصل بمرفأ بيروت هو اعتداء "اسرائيلي" والمشكلة ان الخسائر كبيرة جداً ولم يتقدّم حتى اليوم اي اقتراح جدي لإيجاد حلول

Lebanon 24
07-03-2022 | 04:37
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زياد شبيب لـ"الجديد": أول انطباع للانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت هو اعتداء لأننا سمعنا صوت طائرات ولكن تم احتواء هذا السيناريو بسبب تقاطع المصالح بين الداخل والخارج لحماية "اسرائيل" ولكي لا يتجه اللوم على فئة معيّنة في الداخل
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