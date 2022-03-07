زياد شبيب لـ"الجديد": لدي قناعة شبه تامة بأن ما حصل بمرفأ بيروت هو اعتداء "اسرائيلي" والمشكلة ان الخسائر كبيرة جداً ولم يتقدّم حتى اليوم اي اقتراح جدي لإيجاد حلول

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