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ميقاتي خلال استقباله وفدا من "حزب الشعب الاوروبي": المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية

Lebanon 24
07-03-2022 | 06:49
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