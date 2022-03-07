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ميقاتي: لبنان الذي عانى من إجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
07-03-2022 | 06:51
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