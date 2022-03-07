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أخبار عاجلة
المدير العام وكالة الطاقة الذرية: نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا لتجنب وقوع حادث نووي في أوكرانيا
Lebanon 24
07-03-2022
|
07:05
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