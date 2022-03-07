أخبار عاجلة

السلطات الآيرلندية تعتقل شخصا بسبب اقتحامه بوابة السفارة الروسية في دبلن بشاحنة كبيرة (سبوتنيك)

Lebanon 24
07-03-2022 | 10:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شخص اقتحم بشاحنته بوابة السفارة الروسية في دبلن
lebanon 24
07/03/2022 23:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو السفارة والقنصلية الروسية بدأوا بمغادرة أوكرانيا (سبوتنيك)
lebanon 24
07/03/2022 23:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أوكراني: توقف البث الإذاعي والتلفزيوني في "خاركوف" بسبب الضربات العسكرية الروسية
lebanon 24
07/03/2022 23:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ جديد من السفارة الروسية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
07/03/2022 23:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:40 | 2022-03-07
16:27 | 2022-03-07
16:22 | 2022-03-07
16:21 | 2022-03-07
16:11 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website