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روسيا تتعهد بمواصلة توريد الغاز لأوروبا بموجب العقود طويلة الأجل (العربية)

Lebanon 24
07-03-2022 | 11:19
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