أخبار عاجلة

رئيس الوزراء المجري: لن يتم نقل أسلحة لأوكرانيا عبر المجر فقط سننقل المساعدات الإنسانية والطبية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-03-2022 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المجري: لن يتم نقل أسلحة لأوكرانيا عبر المجر فقط سننقل المساعدات الانسانية والطبية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2022 23:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن "إنترفاكس": بوتين ناقش أزمة أوكرانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
lebanon 24
07/03/2022 23:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الياباني: قررنا فرض عقوبات على شخصيات روسية بينها الرئيس بوتين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2022 23:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يعلن أنه بحث مع بايدن موضوعي العقوبات على روسيا والمساعدات العسكرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/03/2022 23:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:40 | 2022-03-07
16:27 | 2022-03-07
16:22 | 2022-03-07
16:21 | 2022-03-07
16:11 | 2022-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website