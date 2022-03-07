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الرئيس الفرنسي : النقاش صعب مع الرئيس الروسي وعلينا فعل كل شي لتفادي التصعيد وتوسع دائرة الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:18
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