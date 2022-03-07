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الأمم المتحدة: لا بد من السماح بإيصال المساعدات العاجلة إلى مناطق القتال في أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2022 | 15:19
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