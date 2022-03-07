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بوليتيكو: بايدن قد يعلن منفردا حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط من الكونغرس

Lebanon 24
07-03-2022 | 23:35
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