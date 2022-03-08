الرئيس عون التقى في يوم المرأة العالمي العسكريات في لواء الحرس الجمهوري وهنأهن بالعيد: ما كان مستحيلاً في الماضي صار حقيقة ودور المرأة في الجيش والقوى الأمنية فاعل ومؤثر ويؤكد على قدراتها في دخول معترك كان مخصصاً للرجال

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