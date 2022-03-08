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زيلنسكي: يمكننا إيجاد حلّ وسط مع روسيا بشأن معيشة الناس في مناطق القرم ولوغانسك ودونيتسك

Lebanon 24
08-03-2022 | 05:29
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