وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز من بعبدا: اتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة ولا عائق سيحول دون تسهيل الإجراءات امام المواطنين ورجال الأعمال في البلدين

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