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وزير الدفاع البريطاني: الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة بسبب سوء التخطيط

Lebanon 24
08-03-2022 | 05:59
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