سفير لبنان لدى روسيا للـ"أم تي في": نُنسّق مع الحكومة اللبنانية ومع بو حبيب لنقل اللبنانيين إلى بيروت بأمان ونحاول تأمين الإقامة الآمنة لكلّ اللبنانيين الذين سيصلون إلى روسيا

Lebanon 24