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سفير لبنان لدى روسيا للـ"أم تي في": نُنسّق مع الحكومة اللبنانية ومع بو حبيب لنقل اللبنانيين إلى بيروت بأمان ونحاول تأمين الإقامة الآمنة لكلّ اللبنانيين الذين سيصلون إلى روسيا

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:09
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