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الرئيس عون: لا إلغاء للطائفية السياسية وتوحيد شعب الا اذا كان هناك قانون واحد للأحوال الشخصية ولا يمكن العيش في بيت واحد بحقوق مختلفة وغير متكافئة

Lebanon 24
08-03-2022 | 07:15
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