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هيئة الطيران الأوكرانية: تم إجلاء أكثر من 300 مواطن في مدينة إربين وعمليات الإجلاء مستمرة

Lebanon 24
08-03-2022 | 07:43
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