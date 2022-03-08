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أخبار عاجلة
هيئة الطيران الأوكرانية: تم إجلاء أكثر من 300 مواطن في مدينة إربين وعمليات الإجلاء مستمرة
Lebanon 24
08-03-2022
|
07:43
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